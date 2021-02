Hans Kollhoff ist einer der bekanntesten deutschen Architekten. Der 74 Jahre alte gebürtige Thüringer studierte Architektur in Karlsruhe und Wien und ging dann zur Cornell University in den Vereinigten Staaten, wo er Assistent von Oswald Mathias Ungers war. 1984 machte er sich mit einem eigenen Architekturbüro selbstständig. Zu seinen bekanntesten Bauten zählen der Kollhoff-Tower am Potsdamer Platz in Berlin und das Main-Plaza-Wohnhochhaus in Frankfurt am Main.

Herr Kollhoff, haben Sie die vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Anton Hofreiter, angestoßene Debatte zum angeblichen Einfamilienhaus-Verbot verfolgt?