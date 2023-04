Dabei stellt sich zunächst die Frage: Was hat die persönliche Korrespondenz eines Konzernchefs eigentlich gegen dessen Willen in der Öffentlichkeit zu suchen? Ginge es um die Aufdeckung von Straftaten, wäre die Antwort klar. Aber das ist hier nicht der Fall. Gerade wenn man anderen einen Mangel an journalistischer Seriosität vorwirft, sollte man selbst nicht unter der Latte durchlaufen. Die Philosophin Hannah Arendt jedenfalls wies einmal feinsinnig darauf hin, was im Zusammenspiel von Öffentlichem und Privatem eigentlich auf dem Spiele steht: Es ist geradezu der Kern einer totalitären Gesellschaft, den Bereich des Öffentlichen bis in das Schlafzimmer hin auszuweiten und Privatheit zum Verschwinden zu bringen.