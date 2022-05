Nicht immer eine materielle Frage

Die Pole Champagner für den Kaffee und mal kein Getreidebrei als Indikatoren für schichtenspezifischen Luxus dürften heute in Deutschland keine Rolle mehr spielen. In der Überflussgesellschaft ist auch Platz für „postmaterielle“ Definitionen von Luxus. Entschleunigung, Gesundheitsbewusstsein, Selbstoptimierung, Ökologie und Weltanschauungsfragen, bis hin zu verquasten Ideologien wie Veganismus, wurden zu Eckpfeilern eines neuen Luxusbewusstseins. Das muss man sich allerdings auch leisten können. Und natürlich gibt es auch ein quasi klassisches Luxussegment: Distinktionskonsumenten, die ihre Vorlieben für Jahrgangssardinen, 100-Euro-Weine, Wagyo-Rindfleisch oder Kopi-Luwag-Kaffee zelebrieren und verbreiten. Aber wer Luxus ausschließlich in der Sphäre großer materieller Ressourcen verortet, ist wohl auf dem Holzweg