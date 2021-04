Ausgerechnet Heino. Der Mann, der für die einen Deutschlands bekanntester Volkssänger ist und für die anderen eine Karikatur seiner selbst. Mit Sonnenbrille, semmelblondem Toupet und sonorer Stimme. Heino also singt „Kein schöner Land in dieser Zeit“, aber er singt es nicht wie sonst. Zwischen zwei Strophen inhaliert er Helium aus einem Ballon, und wie das klingt, kann man an den Gesichtern der Comedians ablesen, die sich auf ein Experiment eingelassen haben, das es so im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben hat. Normalerweise würden sie jetzt laut losprusten. Aber das dürfen sie nicht.

Das ist der Clou von „Last One Laughing“ – kurz: LOL. Das Format kommt aus Japan und räumt in Australien und Mexiko gerade richtig ab. Und auch hierzulande hat es LOL innerhalb weniger Wochen auf Platz eins der am meisten gestreamten Titel bei Amazon Prime geschafft. Wer lacht, hat verloren. Einmal ist okay, aber nach dem zweiten Mal fliegt er aus der Show raus. Und das führt zu Szenen, wie man sie noch aus der eigenen Schulzeit kennt, als man vor unterdrücktem Lachen beinahe geplatzt wäre, wenn der Musiklehrer aus Siebenbürgen forderte, dass man den Takt des südamerikanischen Befreiungsliedes „El Zompopo“ mit dem Bleistift auf den Tisch klopfen sollte, während er die Augen schloss und dazu sang: „Wer könn-te wie ein Zom-po-po sein und nie-mals Un-recht spü-ren .....“

Lachen über heiße Luft

Den zehn Prominenten, die Amazon Prime für knapp sechs Stunden in eine Big-Brother-ähnliche Wohnküche gesperrt hat, geht es da nicht anders. Dabei ist es das Who’s Who der deutschen Comedy, das sich dort in der ersten Staffel versammelt hat, von A wie Anke Engelke bis T wie Torsten Sträter. Männer und Frauen also, die wissen, wie man andere zum Lachen bringt.

Man könnte auf die Idee kommen, das bewahre sie davor, selbst über jede noch so platte Nummer loszuwiehern. Aber so ist es nicht. Die Profis finden alles lustig. Die Python aus Plastik, die Teddy Teclebrhan mit einer Blockflöte hypnotisiert. Die Tonsur, die sich Max Giermann rasiert, um zu demonstrieren, dass er für das Preisgeld – 50.000 Euro für einen guten Zweck – auch bereit ist, dorthin zu gehen, wo es wehtut. Ja, sogar den „Kölsch-Furz“, den Carolin Kebekus so gekonnt imitiert, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Lachen ist eben ein Reflex. Und den Besten der Branche dabei zuzuschauen, wie sie selbst dagegen ankämpfen, das ist großes Kino.