Es gibt Bilder, die brennen sich ins kollektive Gedächtnis ein. Und das Bild der 13-jährigen Christiane F., die auf einer Toilette am Bahnhof Zoo sitzt und sich Heroin in die Vene jagt, gehört dazu. Ich war noch ein Kind, als ich die Geschichte des Mädchens aus Gropiusstadt las, das mit 13 schon mehr erlebt hatte als andere Menschen in ihrem ganzen Leben. Der erste Schuss. Drogensucht. Prostitution. Kalter Entzug. Der Tod von Freunden.

Noch heute greift eine kalte Hand nach meinem Herz, wenn ich daran zurückdenke. Ich bin in den achtziger Jahren in einer Kleinstadt in Niedersachsen groß geworden, in einer Neubausiedlung, wo man die Rasenkanten mit der Nagelschere korrigierte. Fixer gab es da keine.

„We could be heroes“

Doch man traf sie, wenn man zum Einkaufen nach Hannover fuhr. Sie hingen dort ab, wo kein Tageslicht hinkam, in der Passerelle unterm Hauptbahnhof. Kaputte Gestalten, die Kleingeld schnorrten. Aber hey, es waren Erwachsene, Menschen, die in ihrem Leben irgendwann falsch abgebogen waren. Christiane F. aber war erst 13, ein Kind noch. Trotzdem hatte sie schon das halbe Leben hinter sich. Schon die Vorstellung war ein Schock.

Jetzt hat Amazon Prime ihre Geschichte neu verfilmt. Christianes verkorkste Kindheit und Jugend, in acht Folgen à 60 Minuten. Es ist ein gewagtes Unternehmen. Der Mythos der „Kinder vom Bahnhof Zoo“ ist zwar unkaputtbar. Ein Narrativ, das zum Kulturerbe des Nachkriegsdeutschlands gehört. Es war David Bowie, das Idol von Christiane F., der diesen Kindern ein Denkmal in Form einer kaputten Hymne gesetzt hat: „Heroes.“ Ein Fixer, auch er. Hohlwangig, androgyn, der Wirklichkeit entrückt.

Wer kennt heute noch Junkies?

Aber die Figur des Junkies ist inzwischen völlig aus der Zeit gefallen. Heroin ist schon lange keine Modedroge mehr. Wir leben in einer Zeit der Selbstoptimierung. Sie verlangt eher nach Aufputschmitteln wie Kokain und Amphetaminen statt nach Drogen, die uns entrückt lächelnd ins Nirvana katapultieren.

Fit for Fun lautet das Credo. Instagram macht es vor. Aus Menschen sind hochglänzende Benutzeroberflächen geworden. Bilder von Fixern mit fettigen Haaren und verschlissenen Klamotten passen da nicht rein. Keine guten Voraussetzungen für ein Remake des Films, den der Regisseur Uli Edel 1981 mit der damals 13-jährigen Nadja Brunckhorst als Christiane F. gedreht hat. Wer will sowas heute noch sehen?