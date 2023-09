Die Buchhändler und Buchhändlerinnen sind schon jetzt erschöpft. Sich durch Verlagsvorschauen wühlen und die Vertreter empfangen, gilt als Strafarbeit. So viel Spezielles und Spezialistisches, Idiosynkratisches und Kurioses. So viele Neben- und Auch-das-noch-Werke. Die großen Namen – der neue Biller, die neue Zadie Smith, ein frischer Kehlmann – bereiten Freude, der Rest ist Glücks- und Vertrauenssache. Ob und wann sich ein Werk als Bestseller durchsetzt, ist viel weniger kalkulierbar, als Verlagsmanager und Lektoren sich selbst und ihren Kunden glauben machen. Für den Buchmarkt gilt die Hollywood-Regel, mit der sich Filmschaffende seit den 1990ern ihrem Schicksal ergeben: „Nobody knows anything.“