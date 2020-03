Es gibt keine konfessionellen und keine regionalen Ausnahmen. Überall in Deutschland fliehen Kirchensteuerzahler in Scharen aus den Kirchen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Deutsche Bischofskonferenz für einen geordneten Rückzug entschieden. Anders ist die Wahl Georg Bätzings zum neuen Vorsitzenden nicht zu erklären. Der Limburger Bischof hat in der Nachfolge des Münchner Erzbischofs Reinhard Marx das überschätzteste Amt inne, das man hierzulande erringen kann.