Und schon kraucht Skepsis in zweierlei Spielart hoch. Ist das nicht ein Versuch, der scheitern muss, eine Kulturgeschichte ganz Europas, dieses Mosaiks unterschiedlichster Gebietskörperschaften durch all die Jahrtausende? Das Wort „Geschichte“. Da schwingt im Titel unterschwellig das „Narrativ“ mit, das sich alle immer wünschen. Dieses Narrativ, das schon vom Kern her danach klingt, dass es sich um eine künstliche Erzählung handelt, dass einem die Story vom Pferd erzählt und dass diesem skurrilen Etwas eine gemeinsame Haut auf artifizielle Weise übergestreift wird.