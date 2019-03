Doch Rhetorik ist das eine, und Logik ist das andere. Schließlich gibt es keinen stummen Schrei, genauso wenig wie es schwarze Schimmel gibt. Vieles, was sich gut anhört, scheitert an der Realität. Und zu diesen selbstwidersprüchlichen Dingen gehört, so bedauerlich das sein mag, die Idee eines „säkularen Islam“. Das hat nichts mit dem Islam zu tun, sondern mit dem Wesen von Religion. Es gibt keine säkulare Religion.