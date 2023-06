Ich bin 64 Jahre alt und offensichtlich nicht so sportlich, wie Harrison Ford es in seinem neuen Indiana-Jones-Film noch mit 80 beweist. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich die vielen in meinem Alter bekannten Anlaufschwierigkeiten. Mir tut das Kreuz ein wenig weh, die Knie sind steifer, als ich es mir wünsche, und auch der Nacken ist nicht so, wie er sein sollte.

Mit anderen Worten, ich fühle mich morgens eher wie 80, jedoch mittags ist alles besser. Meine Knochen und Muskeln funktionieren, und ich fühle mich eher wie 40 – leider nicht wie 20. Abends hingegen tritt wieder mein morgendliches Gefühl ein. Aus medizinisch-biologischer Sicht habe ich Arthrose, eine degenerative Gelenkerkrankung. Das ist unangenehm, aber ich lebe wie viele andere auch ganz passabel damit.