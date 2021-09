Was ist so attraktiv daran, dass es bis heute noch immer von so vielen „Pilgern“ den nachweisbaren Errungenschaften des kapitalistischen Systems vorgezogen wird? Die Antwort ist einfach: Wer Sozialismus sagt, meint eigentlich Antikapitalismus. Seit ihrer Entstehung wird Marktwirtschaft aus linker Perspektive vor allem mit Ausbeutung assoziiert, während die enormen Fortschritte in puncto Wohlstand, Volksbildung oder Lebenserwartung geflissentlich übersehen werden. Nicht nur Niemietz beobachtet in den westlichen Industrienationen einen antikapitalistischen, etatistischen Mainstream.