Der Reihe nach. Den Tomatenanbau in meinem außerhalb von Berlin gelegenen Garten habe ich in dieser Saison eingestellt. Ein paar Jahre lief das ganz gut, aber zu deprimierend waren die desaströsen Ergebnisse in den vergangenen Jahren, denn extreme Hitzephasen nebst gelegentlichen Starkregenfällen machte den ungeschützten Freilandanbau in der märkischen Streusandbüchse ohne Schutzkonstruktionen und tägliches Gießen faktisch unmöglich.