Deutschlands bedeutendster Dirigent feiert am heutigen 1. April 2019 einen runden Geburtstag. Christian Thielemann, ein programmatischer Preuße und Deutschromantiker, ein unkonventioneller Konservativer in Klang wie Denkungsart, wird 60. Tags darauf erscheint in der bisher nur Eingeweihten bekannten Zeitschrift Corps, ein Interview mit dem Jubilar. Darin wird der Bruckner- und Wagner- und Richard-Strauss-Spezialist, derzeit Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, biografisch ebenso deutlich wie politisch. „Sehen Sie, das ist ja schon das Problem: Auf einmal ist das Selbstverständliche politisch,“ begründet er das. Thielemann wäre nicht Thielemann, hielte er nicht die Kritik an einem dogmatisch gewordenen Zeitgeist für selbstverständlich.

Der Zeigeist als Dogma Das Magazin Corps gibt es, je nach Zeitrechnung der beiden Vorgängermagazine, im 111. oder gar schon im 121. Jahr. Herausgegeben wird das Magazin von mehreren Studentenverbindungen. Das gerade erneuerte Layout ist frisch und schick, man will als Zielgruppe explizit studentischen Nachwuchs erreichen. In der aktuellen Ausgabe hat neben Christian Thielemann auch der ehemalige Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig seinen Auftritt. Er schreibt über die „Revolutionsjahre 1848/49“ und „Verbindungsstudenten als Indikatoren der gesellschaftlichen Unruhe“. Kerniger, direkter, provokanter geht es bei Thielemann zu: „Jahrzehntelang haben uns die Revolutionäre erklärt, dass man sich gegen alles Bestehende auflehnen soll, heute sind es die gleichen Leute, die den Zeitgeist zum Dogma erklären.“

