Zur Erinnerung: „Faserland“, der erste Roman Christian Krachts, erschien 1995 und schaffte, was alle biederen Nachkriegsliteraten verschlafen hatten, nämlich die mündliche Leichtigkeit eines „Fängers im Roggen“ ins Deutsche zu übertragen, ohne dabei an Tiefe zu verlieren. Erzählt wird von einem an Deutschland und sich selbst leidenden jungen Mann, der in einer grünen Barbourjacke von Sylt nach Zürich reist. Dort lässt er sich von einem Fährmann über den See rudern, auf dessen Wassern er zu erzählen aufhört, vielleicht sogar stirbt.