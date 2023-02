Will sagen: Bali ist schön, aufregend auch. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich mal vier Wochen mit dem Rucksack in Indonesien unterwegs war. Und in drei Wochen schaue ich mal wieder auf Bali vorbei, mit Zwischenstopp in Singapur. Ich jedenfalls kann es Luisa S. und Yannick S. also wirklich nicht verdenken, dass sie dort Urlaub machen. Gut, auf Bali soll es, entnehme ich dem Online-Wetter-Trend, in den nächsten Tagen auch gewittern bei etwas unter 30 Grad. Aber immer noch besser als frieren hierzulande. Und das schlimmere Gewitter tobt, aus Sicht der Urlauber, derzeit ohnehin auf Twitter.