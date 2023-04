Das Abitur ist der Deutschen liebstes Zertifikat. Auch Familien ausländischer Herkunft schätzen dieses Qualitätssiegel. An der Zahl der Abiturienten pro Jahrgang kann man die Beliebtheit des Abiturs ablesen. Die Quote der Studienberechtigten ist in Deutschland von 39,2 Prozent im Jahr 2003 auf 53 Prozent im Jahr 2015 angestiegen. Bis 2019 ging sie dann wieder leicht auf 50,6 Prozent zurück. Das Abitur kann an Gymnasien, Oberschulen, Fachoberschulen und auf dem Zweiten Bildungsweg erworben werden. Allerdings ist das Abitur nicht in jedem Bundesland gleich viel wert. Dafür sind die Bedingungen, unter denen es erworben wird, zu unterschiedlich. Vor allem das Anforderungsniveau im Unterricht der gymnasialen Oberstufe ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt.