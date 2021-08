Die amerikanische Gender-Philosophin Judith Butler formulierte in einem Gespräch mit dem Zürcher Tages-Anzeiger folgende Sätze: „Vielleicht ist dies ein Moment, in dem wir unsere Vorstellung davon, was Freiheit ist, überdenken sollten. Einige von uns sind es gewohnt, über Freiheit als persönliche Freiheit zu denken. Was aber, wenn unser soziales Zusammenleben die Grundlage unserer Freiheit ist?“

Die Freiheit überdenken? Am Wahlparteitag der Grünen war der Ruf nach einer „Zweiten Aufklärung“ zu vernehmen, flankiert von einer Warnung vor Kritik an der Wissenschaft.