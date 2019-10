So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

„Und wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei“, rief Friedrich Merz jüngst beim „Deutschlandtag“ in Saarbrücken in den Saal. Und nicht nur die Mitglieder der Jungen Union waren damals begeistert, auch unter den restlichen Bundesbürgern ist der 63-Jährige der Wunschkandidat für die nächste Wahl. In einer Insa-Umfrage sprechen sich 16 Prozent aller insgesamt Befragten für Merz als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU aus.

Der Sauerländer liegt damit um Längen vor seinen Konkurrenten: Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Armin Laschet landen jeweils bei vier, Markus Söder immerhin bei sechs Prozent.

Merz noch beliebter bei FDP-Wählern

Bei aktuellen CDU/CSU-Wählern ist der Trend noch deutlicher: 29 Prozent wollen hier Merz als Spitzenkandidaten um das Kanzleramt, elf Prozent Söder, neun Prozent AKK, sieben Prozent Laschet und sechs Prozent Spahn. Eine Rolle für die klare Führung dürfte spielen, dass Merz deutschlandweit bekannt ist, während etwa Laschet und Söder als Ministerpräsidenten bislang vor allem regionale Popularität genießen.

Noch populärer ist Merz unter FDP-Wählern: Hier wünschen sich 44 Prozent Merz als Kanzlerkandidaten. Aber auch knapp ein Drittel der AfD-Wähler präferieren Merz.

Bei der West-Ost-Verteilung gibt es nur bei Jens Spahn und Armin Laschet deutliche Unterschiede: Im Osten bevorzugen 22 Prozent derjenigen, die sich für einen Kandidaten entschieden, Gesundheitsminister Spahn, im Westen nur zehn. Beim nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet ist es genau umgekehrt: Er wird im Westen von 14 Prozent unterstützt, im Osten dagegen nur von fünf.

Die Umfrage wurde im Auftrag von Cicero vom Meinungsforschungsinstitut Insa im Zeitraum 11.-14. Oktober durchgeführt. Befragt wurden 2052 Personen in Deutschland.

Lesen Sie die Ergebnisse der Umfrage in der November-Ausgabe von Cicero.