Auch Müller selbst erlag in seiner Abschiedsrede der Versuchung, sein Wirken als langjähriger Frontmann der Berliner SPD in den schillerndsten Farben zu malen: Haushalt konsolidiert, trotzdem investiert, neue Weichen in der Wohnungs-, Mieten- und Verkehrspolitik gestellt, den Wirtschaftsstandort gestärkt, die Anziehungskraft der Stadt weiterentwickelt, „nebenbei auch noch den Flughafen fertig gebaut“ und und und …