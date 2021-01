So erreichen Sie Marko Northe:

Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Man kann das Richtige meinen und es so aussprechen, dass es falsch klingt. Bundesaußenminister Heiko Maas scheint sich immer mehr zu einem Meister in dieser Disziplin zu entwickeln. Natürlich wäre es nicht verkehrt, wenn die USA und ihre westlichen Partner versuchten, ihre teils angeschlagenen Demokratien wieder zu stärken. Aber wenn Maas den Amerikanern zu diesem Zweck einen „Marshallplan“ vorschlägt, ist das so vermessen wie geschichtsvergessen.

Nun hat sich Maas, der vor seiner unglücklichen Zeit als Außenminister Justizminister gewesen ist (es ist kein Geheimnis, dass er das auch gern geblieben wäre), gegenüber der Bild am Sonntag zur Corona-Impfpolitik geäußert: „Es ist noch nicht abschließend geklärt, inwiefern Geimpfte andere infizieren können. Was aber klar ist: Ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg. Damit fällt mindestens ein zentraler Grund für die Einschränkung der Grundrechte weg.“ Aus diesem Grund empfahl Maas: „Geimpfte sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen.“