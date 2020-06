In seinem länglichen Büro an der Spree gibt es nur wenig Dekoration: An der Wand hängt ein rostfarbenes Kreuz, auf dem Schreibtisch steht der weiße Geißbock des 1. FC Köln. Vielleicht sollte sich der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende noch einen Taschenrechner oder eine Spardose dazulegen. Ihm fehlt noch ein prägnantes Bild, das man mit ihm verbindet. Der formal mächtigste Mann im Bundestag blieb in seinen zwei Jahren als Vorsitzender der größten Fraktion im Bundestag meist unscheinbar. War da jemand als Merkel-Kritiker gestartet – und ließ sich dann doch als Stützpfeiler im System der Kanzlerin einmauern?

Der 51-Jährige hat sich jetzt mit einem kraftvollen Bild zu Wort gemeldet. Wie in einem „schlechten amerikanischen Endzeitfilm“ habe er sich in der Corona-Krise gefühlt, als er in dem wie ausgestorben wirkenden Berlin im Bundestag zur nächtlichen Stunde Milliarden-Hilfspakete verabschiedete. „Ich werde langsam unleidlich“, sagte der sonst um ein freundliches Wort nicht verlegene katholische Ostwestfale dem Spiegel. Nun müsse auch an die Finanzierbarkeit der Wohltaten gedacht werden.

