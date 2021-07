Zuerst ging es um ein falsches Wort, inzwischen stellt sich die Frage nach Inhalten. Vor wenigen Tagen hatte Annalena Baerbock bekanntlich einen Interview-Ausschnitt auf ihrem eigenen Twitter-Account gepostet, der sie in einer Gesprächssituation des Talk-Formats „Tacheles Arena“ vom Zentralrat der Juden in Deutschland zeigt. Das ganze Interview ist bisher noch nicht veröffentlicht, aber der 49 Sekunden langen Sequenz ist zu entnehmen, dass es offenbar um Rassismus und Antisemitismus ging. In diesem Zusammenhang verwendete die Kanzlerkandidatin einmal das Wort „Neger“ – freilich keineswegs in diskriminierender Weise, sondern um eine empörende Begebenheit zu schildern, die sich in ihrem Bekanntenkreis zugetragen habe.

Die Aufwallungen wegen der Verwendung des „N-Wortes“ ließen nicht lange auf sich warten, es hagelte Kritik – besonders aus den eigenen Reihen. Dass ausgerechnet Boris Palmer, der in dieser Hinsicht gestählte und ansonsten um keine Provokation verlegene grüne Oberbürgermeister von Tübingen, zu einer Verteidigung seiner Parteichefin ansetzte, dürfte diese kaum als hilfreich empfunden haben. Wie dem auch sei: Das „N-Wort“ ist aus dem Munde Baerbocks auf dem Video-Ausschnitt inzwischen nicht mehr zu hören, stattdessen ertönt an dieser Stelle ein Piepen. Was auch immer man davon halten mag – ein Skandal ist das alles nicht. Zumindest nicht nach Maßstäben des vernünftigen Menschenverstands.

Aufregung wegen des „N-Worts“

Interessanter ist vielmehr der Kontext, in dem das „N-Wort“ fällt. Baerbock erzählt nämlich von einer Begebenheit, die sich in ihrem privaten Bekanntenkreis zugetragen haben soll. Und zwar um zu dokumentieren, wie verbreitet rassistische Sichtweisen auch heutzutage noch an deutschen Schulen wären. Die Episode ist deswegen bemerkenswert, weil sie aufgrund der persönlichen Note eben keine abstrakte Forderung darstellt, sondern einen ganz konkreten Sachverhalt beschreibt. Man muss gewiss kein Kommunikations-Profi sein, um zu wissen, dass das Gesagte dadurch eine enorme Aufwertung erfährt. Sie wird nämlich authentisch.

Baerbocks Story im Original: „Weil Sie [an die Gesprächspartnerin gerichtet] sagen, das ist jetzt kein Einzelfall mit Blick auf Antisemitismus – ich weiß aus einem ganz persönlichen Vorfall genau eine ähnliche Geschichte, die genauso schlimm ist, wo es eine Bildergeschichte gab, wo das Wort [Piep] drin vorkam, und der Sohn meiner Bekannten dann gesagt hat: ,Ich schreibe dazu keine Bildergeschichte.‘ Und in der Konsequenz, das ist dann noch eine Stufe obendrauf, wurde irgendwann gesagt, er störe hier den Schulunterricht und den Schulfrieden. Und nicht, dass offensichtlich mit diesem Arbeitsblatt was falsch ist.“

Verwunderliche Story

Das alles ist zunächst einmal vom Inhalt her etwas verwunderlich. Der Sohn einer Bekannten Annalena Baerbocks sollte in der Schule eine „Bildergeschichte“ schreiben, in der das „N-Wort“ vorkommt? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Die Lehrerin oder der Lehrer verteilen Arbeitsblätter, auf denen eine farbige Person ausdrücklich als „Neger“ abgebildet ist, und verlangen von einem Schüler, einen Text dazu zu formulieren, in dem dieses herabwürdigende Wort reproduziert wird? Wenn so etwas im Südafrika der 1970er Jahre hätte passiert sein sollen, kämen wahrscheinlich wenig Zweifel an dem Plot auf. Aber an einer (offenbar deutschen) Schule in der (offenbar) jüngeren Vergangenheit? Seltsam.

Wenn es jedenfalls so geschehen ist, wie Baerbock es erzählt (und noch dazu aus eigener Erfahrung), dann wäre das ein ungeheuerlicher Vorgang. Und die Öffentlichkeit hätte einen Anspruch darauf zu erfahren, wo und wie genau diese Geschichte sich abgespielt hat. Es geht schließlich nicht um eine Begebenheit im privaten Kreis (was schon schlimm genug wäre). Sondern um offenen Rassismus an einer deutschen Schule: Schüler werden von ihren Lehrern dazu aufgefordert, rassistische Wörter zu verwenden – und noch dazu als Störenfriede gebrandmarkt, wenn sie sich dem widersetzen. Sollte sich das tatsächlich so zugetragen haben, müsste der Fall ohne jeden Zweifel zu Konsequenzen führen: für den Lehrer oder die Lehrerin, für die Schulleitung, für die Schulbehörde.

Das sah offenbar auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) so. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Prien am Montag: „Frau Baerbock sollte klar sagen, in welcher Schule in ihrem Umfeld dieser Vorfall war und wie Schulleitung und Schulaufsicht damit umgegangen sind.“ Der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus sei an Schulen eine zentrale Aufgabe; wo Vorfälle bekannt würden, handelten die Kultusministerien und Schulämter sofort und konsequent, so Prien. Eine einzelne Anekdote sei jedoch „nicht geeignet, eine pauschale Einschätzung der Situation an unseren Schulen zu fällen“.

„Keine privaten Details“

Doch siehe da: Baerbock weigert sich seither hartnäckig, Ross und Reiter zu nennen – sie wolle „keine privaten, persönlichen Details von Kindern und Familien“ an die Öffentlichkeit bringen. Der Punkt ist eben nur: Sollte die Geschichte stimmen, wären das keine privaten Details. Denn wie gesagt, die Schule ist nicht nur ein öffentlicher Raum. Auch dürften die anderen Eltern durchaus ein Interesse daran haben zu erfahren, ob ihre Kinder dort rassistisch indoktriniert werden. Außerdem hat die Grünen-Vorsitzende selbst den Fall zu einem Politikum gemacht, indem sie ihn in einem Interview thematisiert und auf Twitter publiziert hat.

Es wäre in der Tat zu viel verlangt von Baerbock, den Namen ihrer Bekannten oder auch nur den der Schule öffentlich zu machen. Aber es ginge eben auch anders. Beispielsweise, indem Baerbock ihre Bekannte bittet, sich bei Karin Prien zu melden und vertraulich über den Vorgang zu sprechen. Zumindest könnte man auf diese Weise die Geschichte aufklären, ohne die Eltern des betroffenen Kindes bloßzustellen. Aber nichts dergleichen. Der gesamte Hintergrund dieser Story bleibt im Dunkeln. Und genau an dieser Stelle muss man sich fragen: warum eigentlich?

Jedenfalls hat es im Städtchen Büdelsdorf voriges Jahr einen ähnlich gelagerten Vorfall gegeben. Dort hatte an einer Grundschule eine Lehrerin kopierte Arbeitsbögen an ihre Schüler verteilt, auf denen große Buchstaben standen. Um den Lerneffekt zu erhöhen, waren in den Buchstaben kleine Abbildungen zu sehen. Im „N“ beispielsweise ein Nilpferd, eine Nuss oder ein Nagel. Wörter also, die mit einem „N“ beginnen. Ebenso eine schwarze Person mit Baströckchen. Völlig klar, was gemeint war. Das Arbeitsblatt war Bestandteil eines sogenannten „Lernpuzzles“ und stammte wohl noch aus sehr alten Zeiten.

Ein ähnlicher Vorfall

Kurzum: ein beschämender Vorgang, für den die (offenbar völlig arglose) Lehrerin sich umgehend entschuldigte. Und weil Büdelsdorf in Schleswig-Holstein liegt, kam damals auch die dortige Bildungsministerin Karin Prien ins Spiel. Prien nahm sich der Sache an und machte klar, dass die Lehrer regelmäßig ihre Arbeitsmaterialien daraufhin überprüfen sollten, „ob sie noch den modernen pädagogischen Standards entsprechen“. Daher rührt auch das aktuelle Interesse Priens an dem von Baerbock geschilderten Fall.

Doch solange die Grünen-Vorsitzende mauert, entsteht der unangenehme Verdacht, dass es mit dem „ganz persönlichen Vorfall“ am Ende womöglich doch nicht so weit her war. Sondern dass Baerbock von der Sache in Büdelsdorf über Umwege erfahren und sie zu etwas quasi Selbsterlebtem aufgemotzt und umgedichtet hat. Das Ganze wäre dann ein bisschen so, wie in dem Anfang der 1990er Jahre erschienenen Bestseller „Die Spinne in der Yucca-Palme“. Darin ging es um die Genese „moderner Märchen“ nach dem Motto: Du glaubst gar nicht, was dem Freund meines Arbeitskollegen im Sommerurlaub passiert ist …

Solange Baerbock den Fall nicht zumindest mit ein paar brauchbaren Fakten hinterlegt, spielt ihre Story jedenfalls in der Kategorie „sagenhafte Geschichten“. Es liegt jetzt an der Kanzlerkandidatin, Klarheit zu schaffen. Ansonsten stünde die Interview-Passage in einer Reihe mit ihren Tricksereien beim Lebenslauf und ihrem aus fremden Textbausteinen zusammengeschusterten Buch.