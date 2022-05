Es gibt Augenblicke des Triumphs, in denen der kommende Niedergang seinen Anfang nimmt. So geschehen im Frankfurter Römer, dem altehrwürdigen Rathaus der stolzen Handelsstadt am Main. Dort residiert SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann, der sich trotz seiner Verstrickung in einen Millionenskandal um ein kriminelles Netzwerk an der Spitze der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (Awo) lange im Amt gehalten hat. Selbst als die Frankfurter Staatsanwaltschaft ihn wegen des Verdachts der Korruption anklagte, gab es zwar Rücktrittforderungen, aber Feldmann hielt sich wacker. Zum einen, weil er als direkt gewähltes Stadtoberhaupt gegen sein Willen kaum loszuwerden ist. Zum anderen, weil seine eigene Partei den offenen Konflikt mit ihm scheute. Doch damit ist nun Schluss.

Die Frankfurter SPD hat Peter Feldmann aufgefordert, als Oberbürgermeister zurückzutreten. Seine Rolle im Awo-Skandal und der bevorstehende Strafprozess sind wohl der hauptsächliche Grund dafür. Den Anlass für die sozialdemokratische Meuterei bot jedoch etwas ganz anderes: sein Auftreten nach dem Europapokal-Sieg der Frankfurter Eintracht.