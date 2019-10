Warum diese verkehrten Verhältnisse? Weil in Österreich eine Stellvertreter-Wahl stattgefunden hat. Und weil in Österreich schon seit längerer Zeit politische Entwicklungen hierzulande vorweggenommen werden. Zuerst der Aufstieg der FPÖ zu einer Zeit, als noch nicht einmal Bernd Lucke an eine AfD dachte. Dann mit einer zermürbend langen und zähen Zeit einer Großen Koalition mit all den einhergehenden politischen und demokratischen Lähmungserscheinungen. Dann das Intermezzo einer schwarz-blauen Koalition, nun die Wiederauferstehung der ÖVP aus den Ruinen dieses heiklen Regierungsbündnisses.