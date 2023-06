Ob sie an der CDU-Spitze Mitleid mit dem Kanzler und seiner Ampel-Regierung haben? Die ständigen internen Streitereien, Rezession und Inflation, der Krieg in der Ukraine, ein ebenso missglücktes wie umstrittenes Heizungsgesetz – da kann man eigentlich froh sein, nicht selbst regieren zu müssen. In einer solchen Gemengelage könnten ordentliche Oppositionspolitiker – im Geist christlicher Nächstenliebe – auf den Gedanken kommen, der anderen Seite mal etwas Luft zum Verschnaufen zu lassen. Und wie macht man so etwas? Indem man durch eigene Fehler von denen der Regierenden ablenkt.

Wenn’s so gewesen sein sollte: Die Union hätte ihre Operation „Notopfer Ampel“ nicht geschickter einfädeln können. Vorgelegt hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der meinte, auf einer Protestversammlung gegen den „Heizhammer“ sprechen zu müssen, nur weil sein bayerischer Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dort auf der Rednerliste stand. Der bediente in Erding die zahlreich erschienenen Querdenker, Impfgegner und AfD-Sympathisanten unter den 13.000 Teilnehmern in bester Populisten-Manier, was ihm „Zugabe“-Rufe einbrachte.