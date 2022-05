Jetzt hat die Christlich Demokratische Union ihre sogenannte „Grundwertecharta“ vorgestellt und damit einen Grundsatzprogrammprozess eingeleitet – solche Sachen machen Parteien gern, wenn sie nicht regieren. Die Vorstellung war durchaus interessant, zeigte sie doch die ersten Grundrisse einer Strategie auf, die die Kanzlerschaft wieder in Unions-Hände bringen soll. Eines ist klar: Friedrich Merz weiß inzwischen, mit einer halbierten AfD allein wird er nicht ins Kanzleramt einziehen. Mehr noch: Das Augenmerk liegt nicht auf den Kämpfen an der rechten Flanke der Partei. Außer ein paar schönen Formulierungen findet die Schlacht im Zweifrontenkrieg der Union auf der anderen Seite statt. Die CDU nimmt die SPD und vor allem die Grünen ins Visier, was immer die Gefahr des Kopierens birgt – und viel Mühe braucht, um daraus etwas Eigenes zu destillieren.