„Gerade wir Stadtstaaten und besonders Berlin als Hauptanziehungspunkt haben unsere Kapazitäten (...) mittlerweile nahezu ausgeschöpft“, warnte jüngst Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Interview mit der Bild am Sonntag. In der Hauptstadt wird es also eng angesichts der Flüchtlingsströme aus verschiedenen Richtungen. Aber, und darüber sollte Giffeys Stadtstaaten-Aussage nicht hinwegtäuschen: Nicht nur in den Großstädten fühlt man sich zunehmend an die Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 erinnert, sondern überall im Land, wo derzeit eifrig nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten gesucht wird. Das geht so weit, dass mancherorts bereits Zelte aufgestellt werden, damit die Ankommenden wenigstens im Trockenen sitzen.