Was heißt das eigentlich, „deutsch“ zu sein? Für die Ampel-Koalition, die Deutschland zum „modernen Einwanderungsland“ machen will, heißt das offenbar nicht mehr viel. Denn statt zu definieren, was uns ausmacht oder auf welcher Wertebasis wir miteinander leben wollen, senkt sie die Hürden für die Einbürgerung. Künftig sollen Einwanderer schon nach fünf statt acht Jahren einen Anspruch auf Einbürgerung einklagen können, in bestimmten Fällen sogar schon nach drei Jahren. Und die Mehrstaatigkeit soll generell – unbedingt und unbegrenzt – erlaubt sein. Dass wir es hierzulande mit gewichtigen Integrationsdefiziten zu tun haben, blendet die Ampel aus. Denn eine Verwässerung der Einbürgerungsvoraussetzungen wird die Defizite eher verstärken als verhindern.