Die Freiheit einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie offen dieser Ort ist. Je autoritärer ein Regime ist, desto rigider reglementiert es das öffentliche Sprechen. Denn was nicht öffentlich besprochen werden kann, das kann auch nicht zum Gegenstand von Kritik an den Mächtigen werden. Die deutsche Gesellschaft lebt in dem Selbstverständnis, eine freie Öffentlichkeit zu haben. Auf der Ebene der staatlichen Regulierung sind die Regeln weit gefasst. Was nicht der Verfassung widerspricht oder die Persönlichkeit beleidigt, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Diese Regeln sind in den USA sogar noch liberaler, und doch mehren sich dort wie hier die Stimmen, die eine zunehmende Unfreiheit beklagen. Ist diese Klage berechtigt?