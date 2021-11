Markus Söder wurde 1967 in Nürnberg geboren. Er ist seit März 2018 bayerischer Ministerpräsident und seit 2019 CSU-Vorsitzender. Cicero trifft ihn Anfang November im Heimatministerium in Nürnberg. Zu dem Zeipunkt liegt der Inzidenzwert in Deutschland bei knapp 200. Die vierte Welle hatte begonnen. Bevor das Gespräch beginnt, klärt Söder seinen Besuch aus Berlin und München aber erstmal auf, welcher See auf dem großen Aufsteller zu sehen ist, vor dem er im Konferenzraum Platz nimmt. Es ist der Brombachsee, der größte in Franken.

Herr Ministerpräsident, mit Blick auf den Bund sind Sie seit neuestem Vorsitzender einer Oppositionspartei. Hat sich dadurch ihr Lebensgefühl verändert?