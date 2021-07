Wenige Tage vor der Wahl hatte der ostdeutsche Ostbeauftragte kundgetan, was er vom AfD-wählenden Teil der Ostdeutschen hält. Nämlich gar nichts. „Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind“, sagte er. Nur ein geringer Teil der AfD-Wähler sei „potenziell rückholbar“, man könne da nur noch „auf die nächste Generation“ hoffen.