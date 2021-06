So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

Selbstverständlich war das „nur“ eine Landtagswahl. Aber selbstverständlich war das Ergebnis von Sachsen-Anhalt nicht frei von bundespolitischen Einflüssen, so wie das auch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz der Fall war.

Dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl haben die Wähler in diesem kleinen Bundesland mit ihrer Stimmabgabe den Parteien einige Lektionen erteilt. Die Wahlstrategen in den Berliner Parteizentralen täten gut daran, diese nicht als Signale aus einem kleinen östlichen Bundesland abzutun.