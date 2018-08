War es bloß eine „Wirtshausrauferei“, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte? Oder doch eher „ein Taumel der Verantwortungslosigkeit“, wie Hans-Ulrich Jörges das Geschehen im Stern zu bewerten gedachte – um gleich noch düster zu prophezeien: „Die deutsche Welt zerfällt.“ Der Spiegel ließ auf der Titelseite Schwarz-Rot-Gold zerfließen und symbolisierte damit Deutschlands Selbstauflösung. Die Zeile dazu entlieh das Magazin der Märchenwelt: „Es war einmal ein starkes Land.“ Was nun, Deutschland? Deutschland? Was nun, Europa? Was nun, Welt? Kleiner geht es nun mal nicht, wenn Deutschland in Erregung gerät. Das Drama hat Weltformat, ob bayerisches Laienspiel oder Berliner Showbühne: Die Hauptdarsteller sind tunlichst als Schicksalsfiguren zu inszenieren – der Böse gegen die Gute.

Die Süddeutsche Zeitung sah in den Irrungen und Wirrungen um die Zurückweisung bereits in anderen EU-Ländern registrierter Asylbewerber an der deutschen Grenze eine „Anti-Merkel-Verschwörung“ – unstatthaft und irgendwie im Ruch des Landesverrats. Heribert Prantl, Pressesprecher des Pastorenpopulismus, kanzelte die Verschwörer aus Bayern als „großkotzig“ ab, unterstellte ihrem Anführer „Verbitterung“ und „Hass“, ja schiere „Raserei“ – das war kein Journalismus mehr, nur noch ein Dokument inquisitorischen Furors, wie er in der deutschen Publizistik mal wieder fröhliche Urständ feiert.

