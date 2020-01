So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Im September erscheint von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Eine Unsitte macht sich breit: Wessen Begehren keine parlamentarische Mehrheit findet, wessen Anliegen auf demokratischem Wege scheitert – der klagt. Es ist ein wenig wie im Kindergarten, wenn die Kleinsten trotzig rufen: „Ich will aber!“. So wie es vor wenigen Tagen Luisa Neubauer und „Fridays for Future“ taten, als sie der Republik die sogenannte „Klimaklage“ vorstellten.

Wir sind aber nicht im Kindergarten, sondern in einer parlamentarisch verfassten, demokratischen Gesellschaft. Zu den zentralen Gepflogenheiten einer Demokratie gehört es, dass man die Entscheidung der Mehrheit hinzunehmen hat – und wenn es zähneknirschend ist. Das scheint für viele Menschen zunehmend mühsam zu sein. Also zieht man, wenn die eigenen Anliegen gerade keine Chance auf eine unmittelbare Realisierung haben, vor das Bundesverfassungsgericht. Denn mit Kleinigkeiten hält man sich gar nicht erst auf. Den eigenen Willen nicht umgehend und sofort erfüllt zu bekommen – das kommt vielen Politnarzissten einer Verletzung ihrer Menschenrechte gleich.

