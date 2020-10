Die Frankfurterin, die Bundesvorsitzende der Linken werden will, ist fasziniert von der starken antiken Frauenfigur, die sich den staatlichen Autoritäten todesmutig widersetzt. Doch im Wiesbadener Regierungsviertel leben Rebellen viel komfortabler als in griechischen Tragödien. „Wir beugen die Nacken und schleppen euch Opfer“, schleudert Antigone den Herrschenden entgegen. Wissler kann in ihrem Lebenslauf nur eine dreijährige Tätigkeit als Verkäuferin in einem Baumarkt aufführen. Danach entspannte sich das Leben der Politologin.