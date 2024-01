Nun ist nicht zu erwarten, dass die Krise der deutschen Landwirtschaft in absehbarer Zeit zu Hungersnöten oder auch nur ernsthaften Versorgungsengpässen führen könnte. Auf den globalisierten Märkten kann so ziemlich jedes essenzielle Lebensmittel relativ problemlos besorgt werden. Das ist auch notwendig: So liegt der Selbstversorgungsgrad zwar bei Fleisch, Getreide, Kartoffeln, Milch, Eiern und Zucker teilweise nah bei 100 Prozent, aber bei Obst und Gemüse teilweise deutlich unter 50 Prozent. So stammt nur jede 25. Tomate, die in Deutschland verkauft wird, aus heimischem Anbau. Auch jeder zweite Apfel hat eine mehr oder weniger lange Reise hinter sich, bevor er im Supermarkt landet.