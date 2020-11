So erreichen Sie Moritz Gathmann:

Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

In meiner Schulzeit an der schwäbischen Alb war eine der Schlüsselfragen: „Bisch Du für oder gegen Ausländer?“ Das Label „Der isch gegen Ausländer“ wollte kaum einer verpasst bekommen, das war toxisch. Also bemühten sich alle, „für Ausländer“ zu sein. Heute gibt es dafür den Begriff „virtue signalling“.

Ich konnte mich in dieser Dichotomie nie recht wiederfinden. Einer meiner besten Kumpel war Ognjen. Wir verbrachten zusammen Tage mit Fußball und Nächte mit Pokern, und bis heute bin ich auf den deutschen Staat sauer, dass er diese perfekt integrierte Flüchtligsfamilie aus Sarajevo Ende der 90er des Landes verwies. Aber ebenso missfielen mir die migrantischen Jugendlichen, die in der Fußgängerzone der Stadt eine Klassenkameradin in unserer Anwesenheit mal dazu aufforderten, „ihnen einen zu blasen“. Gemeinhin waren sie als Stresser oder „Lans“ bekannt. War ich nun für oder gegen Ausländer?

