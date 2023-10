Das Lagezentrum meldet sich, auf Telegram gebe es einen Hinweis. „Wir wollen es dem Minister mal zeigen“, soll da eine Gruppe gepostet haben. Gleich beim Besuch auf dem Markt in Dietzenbach? Eine Drohung? Die Polizei ist vor Ort. Tarek Al-Wazir ist gerade in Darmstadt in seine Limousine gestiegen, auf dem Weg in die Kreisstadt. Neben dem Fahrer sitzt der persönliche Referent, er hält Kontakt zu den Sicherheitsleuten. Der Minister im Fond. Es ist Wahlkampf in Hessen. Tour durchs Land.

Der grüne Spitzenkandidat hat die Technische Universität besucht, moderne 3-D-Drucker wurden vorgeführt, die können sogar Metalle verarbeiten. Hessen, Hightech-Land. Er hat’s gefördert, jetzt brummt der Laden. Start-ups und der Mittelstand profitieren. So etwas freut den Wirtschaftsminister, den Grünen, so etwas passt in seinen Wahlkampf.