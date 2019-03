Was mich aber schon lange ärgert: Dass diese großen Fußball-Wirtschaftsunternehmen, teilweise börsennotiert und milliardenschwer in den Jahresumsätzen und ertragreich in der Umsatzrendite, jeden Spieltag aufs Neue von der Allgemeinheit subventioniert werden. Material- und personal-intensive Polizeieinsätze sind erforderlich, um die teilweise gewaltanfälligen Spektakel in den Stadien zu sichern. Jedes Wochenende sind militärartig lange Polizeikonvois auf deutschen Autobahnen unterwegs, um in München oder Dortmund oder Hamburg zusätzliche Kräfte vor Ort zu haben. Doch sogar die reichen manchmal nicht aus, um Gewaltexzesse abzuwenden.