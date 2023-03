Gestern war der Bürgermeister von Harsdorf in Berlin. Günther Hübner von der CSU sprach in der großen Halle des Paul-Löbe-Hauses. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte dorthin zu einer Art eigenem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Wegen der Untätigkeit der Bundesregierung habe man kurzerhand ein neues Format erfunden, so Fraktionschef Friedrich Merz (CDU).