Tatsächlich leiden die Liberalen gerade am meisten an der Krise der Ampel-Regierung. Während die Grünen, obwohl sie öffentlich an erster Stelle gescholten werden, in Umfragen und zuletzt in Berlin kaum Einbußen hinnehmen mussten, schwächelt die FDP und sinkt unter das Niveau an lebenspendender Dosis Wählergunst. Das führt zu Unruhe in den eigenen Reihen und damit zur Profilierungsnotwendigkeit.