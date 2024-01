Nun also die Evangelische Kirche. Über 9000 Opfer sexuellen Missbrauchs dürfte es in der Evangelischen Kirche Deutschland seit 1946 gegeben haben. Das ist das Ergebnis einer „sehr spekulativen Hochrechnung“ der Ergebnisse der gestern vorgestellten „Forum-Studie“, die maßgeblich auf der Auswertung von Disziplinarakten beruht. Über 3000 Täter sollen die Taten begangen haben. Eine direkte Vergleichbarkeit der Missbrauchszahlen der großen Kirchen ist dabei nicht gegeben. So befasste sich die katholische MHG-Studie nur mit geweihten Priestern und Diakonen, die Forum-Studie hingegen mit Akten aller möglichen Beschäftigten in Pfarreien und Hilfsorganisationen. Dafür hatten die Autoren der Forum-Studie nur bei einer einzigen Landeskirche Zugriff auf die Personalakten, aus denen sich deutlich höhere Fallzahlen ergaben als aus sogenannten Disziplinarakten. Die Zahlen dürften also für beide Kirchen zu niedrig angesetzt sein. Mit Verweis auf das statistische Dunkelfeld sprachen die Studienautoren von der „Spitze der Spitze des Eisbergs“.