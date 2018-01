SPD-Vize Ralf Stegner schrieb noch am Morgen vor der Bekanntgabe schadenfroh:

Nachdem die Ergebnisse dann auch schriftlich als Sondierungspapier bekanntgegeben wurden, machte sich der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert schonmal stark für die Abstimmung auf dem SPD-Parteitag in Bonn am 21. Januar:

Auch die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hofft auf eine Abfuhr durch die SPD-Basis.

Wenn die SPD unter diesen Bedingungen in eine neue GroKo geht, ist ihr nicht mehr zu helfen. Bleibt zu hoffen, dass die SPD-Basis dazu in bestem Nahles-Deutsch sagen wird: Nein, bätschi!

Ihre Kollegin Katja Kipping kritisiert fehlende Korrekturen am Hartz-4-System und schickt wie Stegner einen musikalischen Gruß hinterher.

Der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat da eine andere Meinung:

ifo-Präsident @Fuest : GroKo stellt Weichen in Richtung mehr Staat und hohe Steuern https://t.co/QjDwgWvHc4 pic.twitter.com/1n15UwUqFF

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir beklagt, dass dem Klimaschutz zu wenig Priorität eingeräumt werde.

Papier ist geduldig, die #Klima -Krise nicht. Jahrhundertaufgabe #Klimaschutz ist CDU, CSU, SPD in Präambel nicht mal eine Erwähnung Wert. Ist das der Basiskonsens einer künftigen Koalition? Klimaschutzziel 2020 wird de facto aufgegeben. #GroKo #Sondierungen

Einen Seitenhieb auf die Grünen kann sich FDP-Chef Christian Lindner in einem Video-Schnellschuss nicht verkneifen. Er erkenne zwar weniger Uneinigkeit als bei Jamaika. Dennoch sei das Groko-Programm nicht die politische Trendwende, die nötig gewesen wäre.

Ähnlich sieht das der BDI-Chef Dieter Kempf:

Dieter #Kempf zum Abschluss der #Sondierungsverhandlungen: Nur ein Minimum erwartbarer Vorschläge. Was fehlt, ist die Vision, in welche Richtung die künftige Regierung unser Land gestalten will. #GroKo #Sondierung