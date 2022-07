Lucas Bornschlegl ist Vorsitzender des Vereines „AHRche“.

Herr Bornschlegl, kurze Zeit, nachdem sich die Flutkatastrophe vor einem Jahr im Ahrtal ereignete, hatten Sie schon einen Verein gegründet, in dem sich Menschen zum Wiederaufbau versammelten. Wie kam es dazu?

Ich hatte gerade mein Studium in Chemnitz abgeschlossen, und mein neuer Job hatte noch nicht begonnen. Mein Elternhaus war nicht betroffen, weil es hinter den Weinbergen etwas oberhalb im Ort Karweiler liegt. So hatte ich Zeit. Hier am Calvarienberg, der direkt an der Ahr liegt, wohnt aber ein alter Schulfreund von mir, und der war komplett betroffen. Ich hatte ihm geholfen und bin dann gleich da geblieben. Zusammen mit ein paar Freunden haben wir hier, wo eigentlich ein Campingplatz ist, direkt gegenüber der Altstadt von Bad-Neuenahr-Ahrweiler ein Zelt aufgebaut und eine Art Supermarkt betrieben, wo wir das, was wir an Spenden bekommen haben, unmittelbar verteilen konnten. Wir waren also erst mal eine Anlaufstelle für Leute, die etwas abzugeben hatten, und andere, die etwas brauchten.

Sie haben gleich reagiert, oder gab es für Sie auch so etwas wie einen Schockmoment?

Doch, den gab es, und man hat ja auch Leichen gesehen. Aber durch mein Studium, das zum Teil aus Psychologie bestand, meine Arbeit bei der Feuerwehr und dadurch, dass ich selbst nicht betroffen war, wusste ich halt, dass ich helfen muss.

Woher kamen die ersten Spenden?

Die Sach- und Geldspenden kommen mittlerweile natürlich von überall. Und es gibt sogar Helfer aus Sachsen und Bayern, die schon seit knapp einem Jahr da sind, in ihrem Wohnmobil wohnen und sagen, dass sie erst weggehen, wenn ihre Hilfe nicht mehr gebraucht wird. Die ersten Spenden kamen aber aus dem Umland, das noch intakt war. Aus Nierendorf haben wir zum Beispiel Gemüse von Kleingärtnern bekommen, woraus wir dann Suppen gekocht haben.

Wie sah Ihre Arbeit zunächst aus?

Die erste Grundausstattung stammte von der Feuerwehr, wo ich ehrenamtlich tätig bin. Da hatten wir einen Stromgenerator, einen Pavillon und einen Lichtmast. Auch einen kleinen LKW haben wir von denen bekommen. Zum Wiederaufbau muss man sagen, dass unser Fokus auf dem Sozialen lag und liegt, ganz einfach deshalb, weil der Campingplatz, auf dem wir unser Quartier haben, inmitten des Flutgebietes liegt. Und weil die Leute am Anfang natürlich wussten, da gibt es Essen, Wasser und Strom. Wir haben dann angefangen, Listen zu schreiben – zu Beginn noch mit der Hand –, um festhalten zu können, wo jemand ist, der noch Hilfe braucht, und so konnten sich die Leute dann vernetzen. So hat sich die „AHRche“ zu einem Treffpunkt entwickelt. Mittlerweile gibt es ja wieder Restaurants und Cafés, aber wir hatten ja kein Dorfzentrum. Die physische Wiederherstellung ist ja das eine; um mit der Erschütterung und dem Ereignis überhaupt klarzukommen, braucht man den Austausch. Und das hat in diesem Jahr eigentlich jeder angenommen. Sogar Nachbarn, von denen man eigentlich gesagt hat, die seien zurückhaltend und vielleicht etwas eigenbrötlerisch, haben sich eingebracht. Wir hatten einen Grundsatz: Es gibt nicht mein. Es gibt nicht dein. Es gibt nur unser.

Das klingt ja fast wie eine Sozial-Utopie …

Das klingt nicht nur so, das war auch so. Wobei man sagen muss, dass mit zunehmender Zeit und Bewältigung der Krise auch wieder das Bedürfnis entsteht, mal zu sagen: „Das ist meins.“ Wobei wirklich im ersten Moment und in der ersten Zeit die gemeinsame Bewältigung im Vordergrund stand und immer noch steht und vieles, was einen sonst so beschäftigt, in den Hintergrund gerückt ist. Gut, dann hatten wir auch ganz praktische Hilfe wie zum Beispiel Elektriker, die uns dann geholfen haben, elektrische Anschlüsse in Häusern wiederherzustellen. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Da konnten die Leute dann auch selbst mal eine Bohrmaschine betätigen.

Und was ist mit Hilfe von außerhalb?

Ja, ohne die schier unzählige Zahl an Freiwilligen, die Blaulichtfamilie und die Bundeswehr wäre hier vieles nicht so gegangen. Zum einen, weil sie uns natürlich mit Gerätschaften und Fahrzeugen unterstützt haben. Und was man schon gemerkt hat, ist, dass die schnell handeln und Verantwortung übernehmen können. Dann gab es beispielsweise die Johanniter, die natürlich die medizinische Versorgung und auch Seelsorge übernommen haben. Da würde ich aber auch nochmal betonen, dass die Betroffenen im Gespräch miteinander auch selbst viel seelsorgerische Tätigkeit übernommen haben. Dann kommen viele Helfer von außerhalb. Das können wir auch gar nicht koordinieren. Da gibt es dann zum Beispiel den Helfer-Shuttle. Und wenn sich Leute bei uns gemeldet haben, die helfen wollten, dann haben wir die an den Helfer-Shuttle weitergeleitet, an den wir uns wiederum wenden konnten, wenn wir Helfer brauchten.

Und finanzielle Hilfe?

Ein Grund dafür, warum wir einen Verein gegründet haben, ist auch, weil wir Kontrollmechanismen haben wollten, damit nicht eine Person alleine die Finanzen verwaltet. Wir bekommen viele Spenden, die wir auch sinnvoll einsetzen wollen. Für den Wiederaufbau der Häuser bekommen die Leute meines Wissens Fördergelder bei der ISB, wobei einige natürlich auch dabei Hilfe benötigen. Weil nicht jeder weiß, wie man ein Haus wieder aufbaut oder wie man Anträge an Behörden stellt. Dafür gibt es Infopoints mit geschulten Personen, und ein solcher befindet sich auch in unserem Camp.

Gibt es Enttäuschung oder Forderungen an die Politik?

Wenn man sich anschaut, wie lösungsorientiert wir als Verein arbeiten, dann kann man sich denken, dass wir nicht mit allem, was politisch entschieden wird oder geschehen ist, einverstanden sind. Aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir uns öffentlich nicht zu politischen Angelegenheit äußern wollen. Einfach um den Verein für die Nachbarschaft als Ort der Zusammenkunft und des Zusammenlebens zu bewahren. Das andere würde uns, wie auch auf Stadt- und Kreisebene, zu viel Energie rauben und somit kontraproduktiv für die Gesamtsituation sein. Als Verein vertreten wir hier aber schon die Interessen der Betroffenen. Zum Beispiel wollte der Kreis zum Jahrestag der Flutkatstrophe für 150.000 Euro ein Fest veranstalten. Und da sind wir an den Kreis herangetreten und haben eine sachliche Empfehlung ausgesprochen, so wie wir sie aus dem Feedback der Nachbarschaft gewinnen konnten. Das ist nicht als Vorwurf zu verstehen, denn bei Kreis und Stadt sind etliche Mitarbeiter weggebrochen, und gleichzeitig muss ein Vielfaches an Arbeiten erledigt werden. Unsere Arbeit setzt vielmehr dort an, wo noch Lücken sind, wie die Stellung einer Turnhalle für den Schul- und Vereinssport, anstatt zu monieren, dass diese Aufgabe durch Kreis und Stadt noch nicht erfüllt wurde.

Was ist ein nächstes Projekt, oder was ist das Ziel des Vereins?

Unser Ziel ist es, so lange da zu sein, wie wir gebraucht werden. Wir merken aber, dass wir viele Aufgaben übernehmen müssen. Als nächstes werden wir für die Jugendlichen einen Skatepark bauen.

Das Gespräch führte Nils Westerhaus.