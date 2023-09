Carl-Joachim Mellinghoff ist Facharzt für innere Krankheiten mit einer eigenen Praxis in Lindau. Der Digitalisierung in der Medizin stand er von Anfang an positiv gegenüber. Doch die aktuellen Entwicklungen in Sachen eRezept und Elektronischer Patientenakte werfen auch bei ihm viele Fragen auf. Den ohnehin längst unattraktiv gewordenen Beruf des niedergelassenen Kassenarztes werden sie nicht aufwerten. Ein Praxisbericht.

Seit über 20 Jahren betreibe ich eine hausärztlich-internistische Praxis, über viele Jahre mit einem zusätzlichen Schwerpunkt in der spezialisierten Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus. Als ich mich 1998 für die Niederlassung entschied, war für mich klar, dass ich eine sogenannte „digitale Praxis“ führen wollte. Damals bereits nicht ungewöhnlich. Die von mir dann übernommene rein analoge Praxis erhielt ein Netzwerk mit zentralem Server und Rechnern an jedem Arbeitsbereich; die Karteikartenschränke wurden in den Keller verlagert, wichtige Befunde gescannt und in die digitale Patientenakte eingelesen, wo auch EKGs, Ultraschalbilder und Laborbefunde landeten.