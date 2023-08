Nur jeder Vierte traut dem Staat noch zu, die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können. Das ist ein beschämendes Urteil, aber ein in vielen Bereichen zutreffendes. Das gilt nicht zuletzt für die Rente. Dass die in ihrer heutigen Form bald nicht mehr zu finanzieren sein wird, weiß jeder. Aber die Ampel-Parteien tun so, als reichten ein paar kleinere Korrekturen und alles wäre wieder in Ordnung.

Umso peinlicher ist es für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Minister, wenn der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums jetzt die Koalitionspläne zur Rente scharf kritisiert. Scholz hat zwar schon im Wahlkampf mit der ihm eigenen Überheblichkeit alle Warnungen von Rentenexperten in den Wind geschlagen. Doch leider gilt der alte DDR-Spruch: „Die Wirklichkeit ist real, Genossen.“