Der Bundestag gegen die Demokraten

Noch war Deutschland kein vereinigter Nationalstaat. Über Preußen, Bayern, Württemberg, Sachsen und Hannover regierten Könige. Hessen, Baden und Mecklenburg waren sogenannte Großherzogtümer. 38 dieser deutschen Staaten, darunter ein paar freie Städte, schloss der Wiener Kongress 1815 einigermaßen lose zum Deutschen Bund zusammen. Als dessen einzige Vertretung fungierte die Bundesversammlung, die lediglich im offiziellen Sprachgebrauch so genannt wurde. Die Menschen redeten stattdessen vom Bundestag. Im hübschen Palais Thurn und Taxis in Frankfurt am Main saßen aber keine gewählten Abgeordneten, sondern Gesandte der Fürsten.