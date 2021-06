So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Es hat sich seit Wochen angebahnt, aber jetzt wird es ernst. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kündigte heute an, Anfang Juli die Urabstimmung über Arbeitskampfmaßnahmen einzuleiten. Die Auszählung soll am 9. August erfolgen, anschließend könnte es zu Streiks kommen. Am 7. Juni hatte die GDL die laufenden Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt.

Auf Warnstreiks will sie diesmal verzichten, sie schloss allerdings auch ein Schlichtungsverfahren aus. Wenn die Bahn AG bis zum Ende der Urabstimmung kein verhandlungsfähiges Angebot vorlege, werde es unweigerlich massive Arbeitsniederlegungen geben, „denn wir werden unsere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner nicht mit Minusrunden abspeisen lassen“, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky heute in Berlin. Bei der Urabstimmung rechnet er mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent.