Ich mache mir bekanntlich nichts aus Fußball. Aber manche Charaktere im großen Spektakel um den Ball auf dem Rasen interessieren mich schon. Jürgen Klopp zum Beispiel. Das ist oft hochintelligente Unterhaltung, Schlagfertigkeit und Situationskomik, die dieser energetische Berserker an den Tag legt. Herrlich, wie er einmal fallen ließ, wie dankbar er jetzt mal für eine intelligente Frage wäre. Unvergessen, wie er einst einen Reporter des SWR zum „Seuchenvogel“ erklärte, weil seine Mannschaft immer dann abschmierte, wenn dieser Kollege auftauchte. Was für eine geistreiche Wortschöpfung. Dass sie in diesen Tagen und Wochen einen bitteren Beigeschmack hat, dafür kann Klopp nichts. Der Vorgang ist neun Jahre her.

Kein Wort zu Corona Damit sind wir bei Klopp und Corona. Ein Reporter versuchte zuletzt, als Fußball noch stattfand, Jürgen Klopp einen O-Ton zum Virus und der Seuche zu entlocken. Klopp faltete ihn auf Postkartenformat zusammen. Warum er ihn dazu frage, dazu habe er nichts zu sagen, weil er davon nichts versteht. Punkt. Ende. Aus.

