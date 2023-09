Die Delegierten des CSU-Parteitags haben Markus Söder am Samstag bei seiner Wiederwahl zum Parteichef mit 97 Prozent in den Endspurt des Wahlkampfs geschickt. Dieses Rekordergebnis bedeutet demonstrativen Rückhalt, aber auch die unmissverständliche Aufforderung an den Spitzenkandidaten, dass er gefälligst liefern muss in zwei Wochen. Die CSU kann gnadenlos sein. Günther Beckstein und Erwin Huber mussten einst gehen, als sie knapp die absolute Mehrheit verfehlt hatten. Horst Seehofer und sogar Edmund Stoiber wurde der Stuhl vor die Tür gestellt, als sich ihre Umfragen-Sterne zu verdüsterten begannen.

Vorauseilende Selbstverteidigung

Markus Söder kennt seine Partei. Hinter verschlossenen Türen spricht er deshalb in vorauseilender Selbstverteidigung von „höherer Gewalt“, wenn er auf die Wahlprognosen schaut. Das Unvorhersehbare, die plötzliche Erschütterung von außen ist der Fall Aiwanger, bei dem es bekanntlich darum ging, dass der Chef der Freien Wähler und Koalitionspartner der CSU vor Jahrzehnten als Minderjähriger womöglich antisemitischen Unsinn verzapft haben könnte. Diese herbeigeschriebene Affäre hat eine Trotzreaktion bei vielen Wählern hervorgerufen, weil das Ganze so kurz vor der Wahl einfach zu sehr nach Kampagne roch. Seither schnellen die Umfragewerte der Freien Wähler mit 16 Prozent und mehr nach oben, vor allem zu Lasten der CSU, die kaum noch die im Hochsommer zum Greifen nahen 40 Prozent erreichen dürfte.

Würde Söder unter seinem ohnehin schon schwachen Ergebnis vom letzten Mal landen, wäre eine Führungsdiskussion schwer zu verhindern, schließlich stünde mit Ilse Aigner eine beliebte Landesmutter, hervorragend vernetzt in Partei und Fraktion, für den Ministerpräsidentenjob bereit. Und für den Parteivorsitz gäbe es mit Manfred Weber eine Alternative mit überregionalem Profil. Markus Söder ist schließlich nicht das einzige Talent der Partei. Im Zeitalter der Doppelspitzen bei vielen Parteien stellt sich sowieso die Frage, warum bei der CSU eigentlich beide Spitzenämter in einer Hand sein müssen.

„Erwartungsmanagement nach unten“ sei es, was Söder derzeit betreibe, sagen Beobachter. Hält er wenigstens die 37 Prozent vom letzten Mal, passiert nichts, fällt er womöglich unter 35, wird’s kritisch, heißt es. Die CSU scheint im Normalmaß angekommen zu sein.

Letzte Volkspartei?

Das Fatale für Söder ist, dass sich an der politischen Grundstimmung in Bayern trotz aller Modernisierungsbrüche über die Jahrzehnte hinweg eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Gerade einmal ein Viertel der Wähler im Freistaat sympathisiert mit den linken Parteien, d.h. die überwiegende Mehrheit der Bayern wäre immer noch CSU-Potenzial. Doch das „bürgerliche Lager“, wie man früher gesagt hat, ist neben der CSU zersplittert in ein bisschen FDP, starke Freie Wähler plus die auch in Bayern zweistellige AfD.

Deshalb erinnert Söder derzeit sogar an Weimar. Die republikweite Zerfaserung des Parteiensystems treibe ihn um, sagt er. Soll also heißen, es gibt wenig spezifische bayerische Gründe für die Probleme der CSU. Und der Abstand seiner Partei in den hohen 30er-Prozentzahlen zur Bundes-CDU, die ja rund zehn Punkte niedriger liege, sei immer noch gewaltig, lautet eine von Söders Verteidigungslinien. Ganz beerdigen kann er den bayerischen Exzeptionalismus einfach nicht; dass die CSU keine Partei wie jede andere ist, dürfte wohl der letzte heilige Satz der Partei sein. Und womöglich ist sie ja trotz allem tatsächlich die letzte Volkspartei im Lande.

Vorbeiregieren unmöglich

Bereits vor 20 Jahren hatte Edmund Stoiber einmal bekannt: Wenn die Freien Wähler erst einmal im Maximilianeum, dem bayerischen Landtag, sitzen, werden wir sie nicht mehr los. Eine ziemlich treffende Prognose. Fleisch vom Fleische der CSU ist die Aiwanger-Truppe. Dass sie zur Alternative für Bayern heranreifen konnte, war freilich auch Stoibers Mitschuld. Mit etwas weniger Machtarroganz und Gschaftlhuberei hätte sich die verwöhnte CSU diese Heimsuchung vielleicht ersparen können.

Für Markus Söder geht es bei dieser Wahl persönlich um viel. Vergessen wird bei all der Aufgeregtheit freilich, dass seine Partei längst nicht mit dem Rücken zur Wand steht. Die einzige arithmetische Möglichkeit, an der bayerischen Staatspartei vorbei zu regieren, wäre eine „Servus-CSU-Koalition“ aus SPD, Grünen, Freien Wählern und AfD. In Bayern gehen zwar gerne die Uhren anders, aber diese Konstellation ist denn doch unmöglich. Und deshalb wird auch die kommende Landesregierung von der CSU geführt werden. Ob dauerhaft mit Markus Söder oder mit anderen Köpfen, ist parteipolitisch am Ende eher nebensächlich.